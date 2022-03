Washington (Usa), 3 mar. (LaPresse) – Gli Stati Uniti sono convinti che il grande convoglio militare russo diretto verso Kiev sia ancora “in stallo”. Lo ha detto ai giornalisti un alto funzionario della difesa statunitense, come riporta la Cnn. ‚ÄúValutiamo ancora che il convoglio sia in stallo. Non abbiamo motivo di dubitare delle affermazioni ucraine che hanno contribuito a bloccarlo attaccandolo”, ha affermato il funzionario. Il ministero della Difesa del Regno Unito, citando l’intelligence, ha dichiarato che il convoglio sembra essersi fermato a circa 30 chilometri da Kiev e ha compiuto “pochi progressi distinguibili” negli ultimi tre giorni.

