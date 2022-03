Kiev (Ucraina), 3 mar. (LaPresse) – Le Nazioni Unite stimano che più di 10 milioni di persone potrebbero fuggire dalle loro case in Ucraina. Lo ha affermato in una nota il portavoce del segretario generale, Stephane Dujarric. “I nostri colleghi ci dicono che i bisogni in Ucraina crescono e si diffondono di ora in ora”, spiega. “Prevediamo che più di 10 milioni di persone potrebbero abbandonare le loro case se le violenze continuano, tra cui 4 milioni di persone che potrebbero attraversare i confini verso i paesi vicini”, aggiunge.

