Ginevra (Svizzera), 3 mar. (LaPresse/AP) – L’Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni unite ha fatto sapere che 227 civili sono stati uccisi e altri 525 feriti nella guerra in Ucraina, dall’invasione russa del 24 febbraio. L’ufficio ha sottolineato che si tratta di una sottorappresentazione del bilancio reale, mentre conteggia soltanto le vittime confermate applicando rigidi criteri. Il bilancio di Kiev è molto più alto. La maggior parte delle morti è stata causata da armi esplosive ad ampio impatto, come artiglieria pesante sistemi di lancio multiplo e attacchi aerei, secondo l’Onu.

