Roma, 3 mar. (LaPresse) – I “neonazisti” ucraini “usano i civili come scudi umani, posizionano armi e veicoli militari nelle zone abitate, cercano di far trovare i civili nei punti caldi del Paese”. Lo ha detto in un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata