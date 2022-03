Roma, 3 mar. (LaPresse) – “L’Ucraina sta cercando di utilizzare i civili come scudi umani”. Così il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, in conferenza stampa. “So che voi amate questa parola: assassino – aggiunge il ministro parlando con i giornalisti – In Ucraina ci sono effettivamente degli assassini”.

