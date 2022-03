Bruxelles (Belgio), 3 mar. (LaPresse/AP) – Con quasi un milione di rifugiati già in fuga dall’Ucraina verso le nazioni orientali dell’Unione europea, il blocco si prepara all’arrivo di molti altri, mentre l’invasione russa continua. Prima di una riunione speciale dei ministri della Giustizia e degli Affari interni, la commissaria europea Ylva Johansson ha affermato che “dobbiamo essere preparati all’arrivo di milioni di rifugiati nell’Ue”. Il blocco si sta già muovendo verso la concessione di protezione temporanea a coloro che fuggono dalla guerra, cercando di dare permessi di soggiorno temporanei ai rifugiati e dare loro il diritto all’istruzione e al lavoro. La Commissione Ue ha promesso almeno 500 milioni di euro in aiuti umanitari per i rifugiati e Johansson ha detto che il blocco avrà bisogno di finanziamenti e attrezzature.

