Roma, 3 mar. (LaPresse) – A seguito della guerra in Ucraina Generali comunica in una nota che “ha deciso di lasciare gli incarichi ricoperti nel board della compagnia assicurativa russa Ingosstrakh, di cui detiene una quota di minoranza del 38,5%. Generali, pertanto, non ha alcuna influenza sulla sua attivit√†”

