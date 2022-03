Roma, 3 mar. (LaPresse) – Fin dall’inizio della guerra in Ucraina, Generali sta monitorando attentamente la situazione e le implicazioni per le sue attività e per i mercati finanziari. Alla luce di ciò, Generali conferma che chiuderà il proprio ufficio di rappresentanza a Mosca. E’ quanto si legge in una nota.

