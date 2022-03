Kiev (Ucraina), 3 mar. (LaPresse/AP) – Il maggiore generale Andrey Sukhovetsky, comandante generale della settima divisione d’assalto aviotrasportato russa, è stato ucciso nei combattimenti in Ucraina all’inizio di questa settimana. La sua morte è stata confermata da un’organizzazione di ufficiali locali nella regione di Krasnodar, nel sud della Russia. Le circostanze della sua morte non sono state immediatamente chiare. Sukhovetsky, 47 anni, aveva preso parte alla campagna militare russa in Siria ed è stato anche vice comandante della 41esima armata combinata. Una cerimonia funebre si terrà a Novorossiisk, ma i dettagli non sono stati annunciati.

