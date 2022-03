Parigi (Francia), 3 mar. (LaPresse/AP) – Le autorità francesi hanno fatto sapere di di aver sequestrato uno yacht legato a Igor Sechin, alleato del presidente russo Vladimir Putin, nell’ambito delle sanzioni dell’Unione europea per l’invasione russa dell’Ucraina. Il ministero delle Finanze ha dichiarato che le autorità doganali hanno effettuato un’ispezione dello yacht ‘Amore Vero’ nella località mediterranea di La Ciotat. La barca vi è arrivata il 3 gennaio per le riparazioni e vi sarebbe dovuta restare fino al 1 aprile. Quando i doganieri francesi sono arrivati per ispezionare lo yacht, il suo equipaggio stava preparando una partenza urgente, anche se i lavori di riparazione non erano finiti: la barca è stata sequestrata per impedirne la partenza. Secondo il ministero, lo yacht è di proprietà di una società che elenca come principale azionista Sechin, che dirige il colosso petrolifero russo Rosneft.

