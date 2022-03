Milano, 3 mar. (LaPresse) – Le forze russe hanno mostrato la “volontà di colpire di proposito le infrastrutture civili”. Lo ha detto un alto funzionario della Difesa degli Stati Uniti citato da Cnn, affermando che gli Stati Uniti possono vedere che i russi colpiscono di proposito strutture come “torri e strutture di media”. Stanno anche “colpendo le aree residenziali” e, in luoghi come Kiev e Kharkiv, “colpiscono le infrastrutture del governo”. “È chiaro che stanno cercando di indebolire le strutture di governo che risiedono in questi centri abitati”, ha aggiunto il funzionario.

