Washington (Usa), 3 mar. (LaPresse) – Non ci sono piani per una telefonata o un incontro tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin, “questo non è il momento”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. “Non stiamo pianificando un incontro o una telefonata. Il presidente è stato molto, molto chiaro su questo. Ma avremo queste discussioni internamente e valuteremo i fattori”, ha spiegato Psaki nel briefing. “In questo momento stanno invadendo un paese sovrano e continuano a intensificare ogni giorno. Non toglieremo mai la diplomazia dal tavolo, ma ancora una volta, ora non è il momento”, ha aggiunto.

