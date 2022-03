Trento, 3 mar. (LaPresse) – Mandavano dei sosia a sostenere l’esame di guida. Risultato: 70 patenti di guida sequestrate, perché appartenenti a persone che l’esame non l’avevano proprio sostenuto. L’organizzazione, messa in piedi da ghanesi e nigeriani, è stata scoperta dalla polizia stradale di Trento. Per tutti la procura ha ipotizzato i reati di sostituzione di persona, uso di atto falso e induzione in errore del pubblico ufficiale designato agli esami.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata