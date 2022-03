Roma, 3 mar. (LaPresse) – L’ex ministro dell’Interno libico Fathi Bashagha ha prestato giuramento come nuovo primo ministro del paese alla Camera dei Rappresentanti nella città orientale di Tobruk. Nel suo discorso Bashagha ha denunciato il sequestro di tre ministri e ha chiesto il loro rilascio. L’ufficio di Bashagha ha accusato il premier Abdul Hamid Dabaiba (eletto nel 2021 attraverso un procedimento Onu) di usare la forza per cercare di impedire al suo gabinetto di raggiungere Tobruk per il giuramento chiudendo lo spazio aereo e sequestrando tre ministri che viaggiavano via terra.

