Milano, 3 mar. (LaPresse) – “Abbiamo un dialogo con Msc in quanto partner coinvolti” nell’offerta per acquisire la maggioranza di Ita e “presto accederemo alla data room di Ita per vedere cosa offre”. Lo ha detto il ceo di Lufthansa Carsten Spohr in conferenza stampa annuale del gruppo, rispondendo alla domanda di un giornalista sul dossier Ita Airways.

