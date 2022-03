Bruxelles, 3 mar. (LaPresse) – “Non sono preoccupato per la tenuta del governo perchè sono convinto che chiunque aprisse una crisi di governo in questo momento per questioni di natura interna, fiscale o altro, sarebbe semplicemente considerato un folle. Creod che questo è momento dell’unità del nostro paese. Noi lavoriamo per l’unità”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in un punto stampa al Parlamento europeo a Bruxelles, dove ha incontrato la presidente Roberta Metsola.

