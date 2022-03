Parigi (Francia), 3 mar. (LaPresse) – “Sono un candidato per difendere i nostri valori. Sono un candidato per continuare a preparare il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti”. Così Emmanuel Macron nella lettera inviata ai giornali in cui ha annunciato che si candiderà alle elezioni presidenziali. “Negli ultimi cinque anni abbiamo affrontato tante sfide insieme. Terrorismo, pandemia, guerra in Europa: raramente la Francia si è trovata ad affrontare un tale accumulo di crisi”, ha scritto. “Non siamo riusciti in tutto”, ha continuato. “Ci sono scelte che, con l’esperienza che ho acquisito, senza dubbio farei diversamente. Ma le trasformazioni intraprese durante questo mandato hanno permesso a molti di noi di vivere meglio e alla Francia di guadagnare l’indipendenza. E le crisi che stiamo vivendo negli ultimi due anni – ha aggiunto – dimostrano che questa è la strada da seguire”.

