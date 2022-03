Parigi (Francia), 3 mar. (LaPresse) – Con una lettera ai giornali, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali. “Chiedo la vostra fiducia per un nuovo mandato come presidente della Repubblica”, per dare, “di fronte alle sfide del secolo, una risposta francese ed europea unica”, dice.

