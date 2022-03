Roma, 3 mar. (LaPresse) – “In queste ore drammatiche la priorità della Lega è fermare la guerra valorizzando il ruolo dell’Italia, storicamente capace di grande equilibrio internazionale, ma con responsabilità e buonsenso il partito di Matteo Salvini è impegnato anche sulla via delle riforme: l’obiettivo è impedire l’aumento delle tasse a cominciare da quello sulla casa. In un momento così drammatico per tante famiglie, alle prese con la crisi Covid e il caro energia, è quanto mai necessario evitare forzature e il rischio di nuove stangate. La mediazione proposta dalla Lega e dal centrodestra di governo è un punto di equilibrio ragionevole, che scongiura nuove imposte e sollecita la caccia agli immobili fantasma”. Così fonti della Lega.

