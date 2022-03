Roma, 3 mar. (LaPresse) – Il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, con Antonio Martino e Alessandro Cattaneo, dopo aver incontrato a palazzo Chigi, Antonio Funiciello, sono dal presidente della commissione Finanze, Luigi Marattin, per continuare a lavorare su un testo di mediazione sulla riforma del catasto. È quanto si apprende da fonti azzurre, che rimarcano: “Il testo che circola in queste ore non è di Forza Italia, è solo una bozza”.

