Roma, 3 mar. (LaPresse) – “Tanto tempo perso per un nulla di fatto, sebbene il nostro presidente Berlusconi e il presidente del Consiglio Draghi avessero convenuto sulla necessità di arrivare a una soluzione rispondente alle esigenze di tutte le forze a sostegno dell’esecutivo. Sono rammaricato, ma anche sorpreso dall’accaduto per le energie inutilmente spese nell’interesse comune”. Così, in una nota, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata