Trento, 3 mar. (LaPresse) – Annullare il licenziamento e risarcimento dei danni patiti. E’ la richiesta avanzata al giudice del lavoro dal dottor Saverio Tateo, ex primario del reparto di ginecologia e ostetricia del Santa Chiara di Trento, licenziato dall’azienda sanitaria provinciale a seguito della commissione d’inchiesta interna che ha evidenziato “criticità oggettive nella gestione dell’unità operativa” a seguito della scomparsa di Sara Pedri, la ginecologa forlivese di 32 anni di cui non si sa più nulla dal 4 marzo dell’anno scorso subito dopo il trasferimento dall’ospedale di Trento a quello di Cles da cui si era dimessa 24 ore prima della sparizione. A giugno la prima udienza. Al centro del ricorso, le 17 contestazioni disciplinari mosse dall’azienda sanitaria contro il professionista: alla base del licenziamento presunte condotte vessatorie nei confronti del personale medico, infermieristico e sanitario del reparto. Atteggiamenti che la difesa dell’ex primario, sostenuta dall’avvocato Vincenzo Ferrante, ha sempre rispedito al mittente. Ha deciso di ricorrere al giudice del lavoro anche l’ex braccio destro del primario. La dottoressa Liliana Mereu, coinvolta nell’inchiesta che ha anche dei risvolti penali tuttora in fase di accertamento con incidente probatorio, lamenta il demansionamento in virtù del trasferimento disposto dall’azienda sanitaria dall’ospedale di Trento alla ginecologia di Rovereto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata