Milano, 3 mar. (LaPresse) – “In Ucraina sta succedendo una cosa orribile e quello che è accaduto a me a Milano è una cosa ridicola se paragonata a quello che sta accadendo” ma “è il segno di un atteggiamento” per cui “oggi essere russo è una colpa. La cancellazione dell’invito della Bicocca ha dimostrato, esasperando la cosa, che essere russi oggi in Italia e in Occidente può essere una colpa. Il mio episodio è ridicolo ma è una cosa pericolosa: mi vien da dire che è al confine con il razzismo”. Così lo scrittore Paolo Nori intervenuto a Forrest su Rai Radio1 sulla vicenda del corso su Fedor Dostoevskij che avrebbe dovuto tenere alla Bicocca Milano.

