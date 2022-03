Washington (Usa), 2 mar. (LaPresse) – “Un modo per combattere l’inflazione è ridurre i salari e rendere gli americani più poveri. Penso di avere un’idea migliore per combattere l’inflazione. Abbassare i costi, non i salari”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden nel suo discorso sullo Stato dell’Unione.

