Washington (Usa), 2 mar. (LaPresse) – “Potrei sbagliarmi, ma suppongo che se avessimo votato a scrutinio segreto in quest’aula, saremmo tutti d’accordo sul fatto che l’attuale sistema fiscale non è equo”. Gli Stati Uniti devono “aggiustare” il sistema fiscale. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden nel discorso sullo Stato dell’Unione. “Non sto cercando di punire nessuno. Ma facciamo in modo che le aziende e i ricchi americani inizino a pagare la loro giusta quota”, ha aggiunto.

