Roma, 2 mar. (LaPresse) – “Un tale attacco missilistico”, come quello al memoriale dell’Olocauso di Babyn Yar “mostra che per molte persone in Russia, la nostra Kiev è completamente straniera. Non sanno nulla della nostra città. Della nostra storia. Ma hanno l’ordine di cancellare la nostra storia. Di cancellare il nostro Paese”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo videomessaggio indirizzato alla nazione e pubblicato sul suo canale Telegram.

