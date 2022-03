Torino, 2 mar. (LaPresse) – Il sindacodi Konotop, Artem Semenikhin, ha riferito che le truppe russe sono entrate in città e hanno dato un ultimatum alle autorità locali dicendo che se gli abitanti opporranno resistenza, la città sarà rasa al suolo. I russi “ci dato un ultimatum. Ora, se diamo inizio alla resistenza, distruggeranno la città con l’artiglieria”, Semenikhin, parlando in piazza davanti ai ai cittadini. “Sono per combattere. La decisione viene presa tutti insieme, perché l’artiglieria è puntata su di noi “, ha aggiunto Semenikhin.

