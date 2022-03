Bruxelles, 2 mar. (LaPresse) – Vista la gravità della situazione e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario e coerente con i diritti e le libertà fondamentali introdurre ulteriori misure restrittive e sospendere le attività di trasmissione di Russia Today e Sputnik nell’Ue o dirette all’Ue. Le sanzioni riguardano tutti i mezzi di trasmissione e distribuzione, come via cavo, satellite, Iptv, piattaforme, siti web e app. Tutte le licenze, le autorizzazioni e gli accordi di distribuzione pertinenti sono sospesi. Queste misure riguardano tutti gli Stati membri dell’Ue e sono direttamente applicabili immediatamente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata