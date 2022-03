Il Consiglio Ue ha deciso di escludere da Swift sette banche russe, cioè Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, VNesheconombank (veb), and Vtb bank. Escluse dalla sanzione invece Gazprombank, usato nei pagamenti del gas russo, e Sberbank. “Questa misura impedirà a queste banche di condurre le loro transazioni finanziarie in tutto il mondo in modo rapido ed efficiente. La decisione odierna è stata strettamente coordinata con i partner internazionali dell’UE, come gli Stati Uniti e il Regno Unito”, si legge in una nota.

