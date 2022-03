Milano, 2 mar. (LaPresse) – Sarebbe stato rinviato il secondo round dei negoziati tra Ucraina e Russia. Lo rende noto l’agenzia di stampa tass, citando una fonte russa. I colloqui per cercare di arrivare alla tregua, secondo quantro riferisce la Tass, sarebbero in un primo momento programmati per oggi al confine tra Ucraina e Bielorussia.

