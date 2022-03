Milano, 2 mar. (LaPresse) – Spotify ha dichiarato di aver chiuso i suoi uffici in Russia a tempo indeterminato. Lo riferisce un portavoce della piattaforma. “Siamo profondamente scioccati e rattristati dall’attacco non provocato all’Ucraina”, si legge in una dichiarazione. “La nostra prima priorità nell’ultima settimana è stata la sicurezza dei nostri dipendenti e garantire che Spotify continui a fungere da importante fonte di notizie globali e regionali in un momento in cui l’accesso alle informazioni è più importante che mai”. Il portavoce ha garantito che Spotify fornirà “supporto individuale al suo personale nella regione e alla nostra comunità globale di dipendenti ucraini”. La piattaforma ha anche limitato la rilevabilità dei contenuti di proprietà e gestiti dai media affiliati allo stato russo e ha rimosso tutti i contenuti RT e Sputnik dalla piattaforma di streaming nell’Unione Europea e in altri mercati. Spotify non disabiliterà, tuttavia, lo streaming in Russia. “Riteniamo che sia di fondamentale importanza cercare di mantenere operativo il nostro servizio in Russia per consentire il flusso globale di informazioni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata