Kiev (Ucraina), 2 mar. (LaPresse) – Il sindaco della città assediata di Kharkiv, Igor Terekhov, ha dichiarato che i bombardamenti russi stanno infliggendo pesanti perdite alla popolazione civile, ma ha promesso che la città non cadrà sotto la forza degli invasori. Terekhov ha spiegato alla Bbc che intensi combattimenti sono in corso da tutti i lati della città e afferma che la situazione è “molto pericolosa”. “Un numero colossale di carri armati si sta avvicinando a Kharkiv”, ha detto, aggiungendo che l’attacco russo “non si ferma mai”. “La città resisterà, oggi è unita come mai prima d’ora”, ha dichiarato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata