Roma, 2 mar. (LaPresse) – “Stiamo lavorando e sto valutando la possibilità di esserci in presenza” e “magari la settimana prossima il collegamento lo faremo non dalla Camera ma dal territorio in conflitto. Se in tanti portassimo la nostra voglia di pace oltre confine forse qualcosa cambierebbe”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante conferenza stampa alla Camera per presentare il sondaggio del professor Enzo Risso sul conflitto Russia-Ucraina.

