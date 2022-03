Milano, 2 mar. (LaPresse) – Non si possono escludere incidenti con la Nato che potrebbero degenerare in scontri. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Alexander Grushko, citato dall’agenzia Interfax, in risposta a una domanda sulla minaccia di scontro diretto tra Russia e Nato. “I rischi, ovviamente, sorgono. E, naturalmente, siamo estremamente preoccupati per l’argomento del programma di fornitura di armi” all’Ucraina, “tutto in questa situazione è molto pericoloso. Non ci sono garanzie che non ci saranno incidenti, non ci sono garanzie che questi incidenti possano degenerare in una direzione del tutto inutile, ma ovviamente pensiamo che, se la Nato dice che non ha piani o intenzioni, qualsiasi manifestazione di ragionevolezza, indica che c’è ancora, almeno almeno un po’ di sanità mentale che è presente nelle azioni della Nato”, ha detto Grushko a Rossiya 24 (VGTRK).

