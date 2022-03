Washington (Usa), 2 mar. (LaPresse) – Il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha annullato un test pianificato del missile balistico intercontinentale ‘Minute Man III’ che inizialmente era previsto per questa settimana, per evitare “qualsiasi azione che possa essere fraintesa”. Lo ha riferito il portavoce del Pentagono John Kirby, spiegado che la decisione è stata presa tenendo conto delle “tensioni crescenti” causate dall’invasione russa dell’Ucraina. Una decisione, ha aggiunto, che dimostra come gli Stati Uniti siano una “potenza nucleare responsabile”.

