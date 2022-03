Washington (Usa), 2 mar. (LaPresse) – Il convoglio russo sembra ancora essere bloccato fuori da Kiev e non ha fatto progressi reali negli ultimi due giorni. Lo riferisce un funzionario del Pentagono, secondo cui il convoglio è ancora afflitto da carenze di carburante e cibo e problemi logistici, oltre ad affrontare la continua feroce resistenza degli ucraini. I russi, ha aggiunto, non sono stati in grado di raggiungere la superiorità aerea e le difese aeree ucraine rimangono operative, con i loro aerei che continuano a volare.

