Milano, 2 mar. (LaPresse) – L’ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha confermato che 227 civili sono stati uccisi e 525 feriti in Ucraina durante il conflitto nelle ultime 24 ore. Ma il vero bilancio, si legge nella nota, potrebbe essere “notevolmente più alto”, soprattutto nei territori controllati dal governo negli ultimi giorni, a causa dei ritardi nella segnalazione in alcune aree dove si sono verificate intense ostilità.

