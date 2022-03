Ginevra (Svizzera), 2 mar. (LaPresse/AP) – Ha osservato che l’Unhcr aveva precedentemente previsto che fino a 4 milioni di persone sarebbero potute fuggire dall’Ucraina, ma l’agenzia rivede le sue previsioni. Gli ultimi dati mostrano che più della metà delle persone (quasi 454mila) sono andate in Polonia, più di 116.300 in Ungheria e oltre 79.300 in Moldova. Altri 69mila sono andate in altri paesi europei e 67mila sono fuggite in Slovacchia. Mantoo ha osservato che la cifra di 874mila costituisce un aumento rispetto agli oltre 660mila del solo giorno prima e ai circa 116.000 di sabato, sulla scia dell’invasione il 24 febbraio.

