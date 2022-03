Milano, 2 mar. (LaPresse) – Il conflitto in Ucraina rende molto probabile la diffusione del Covid-19. Lo ha affermato Mike Ryan, direttore del programma per le emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità, durante una conferenza stampa. “Ogni volta che si mettono letteralmente in movimento milioni di persone, si crea una situazione che le malattie infettive sfrutteranno”, ha dichiarato. “Le persone sono stipate insieme, sono stressate e non mangiano, non dormono bene. E’ molto più probabile che la malattia si diffonda”, ha aggiunto. Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che l’organizzazione è “profondamente preoccupata” per le segnalazioni ricevute sugli attacchi alle strutture sanitarie e ai lavoratori. “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni non confermate di attacchi a ospedali e infrastrutture sanitarie. La scorsa settimana un ospedale è stato attaccato da armi pesanti, uccidendo quattro persone e ferendone 10, inclusi sei operatori sanitari. Attualmente stiamo verificando molti altri incidenti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata