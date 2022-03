Kiev (Ucraina), 2 mar. (LaPresse) – La città ucraina meridionale di Kherson è caduta in mano alle truppe russe. Lo riporta il New York Times secondo cui il sindaco Igor Kolykhaev ha incontrato oggi il comandante russo locale, che prevede di istituire un’amministrazione militare nell’area. Se confermato, Kherson sarebbe la prima grande città ucraina a cadere nelle mani di Mosca dall’inizio dell’invasione. La città si trova in un’area strategicamente cruciale che collega la penisola di Crimea con l’Ucraina continentale.

