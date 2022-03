New York (Usa), 2 mar. (LaPresse) – La Cina chiese alla Russia all’inizio di febbraio di non invadere l’Ucraina prima della fine delle Olimpiadi invernali di Pechino. Lo riferisce New York Times, citando funzionari dell’amministrazione Biden e un funzionario europeo. Secondo il quotidiano, un rapporto dell’intelligence occidentale indica che alti funzionari cinesi erano a conoscenza dei piani di Mosca di invadere l’Ucraina.

