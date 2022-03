Washington (Usa), 2 mar. (LaPresse) – Gli Stati Uniti, “in coordinamento con alleati e partner, hanno imposto sanzioni economiche aggiuntive” alla Bielorussia “in risposta alla brutale invasione dell’Ucraina da parte del presidente Putin”. Lo comunica in una nota la Casa Bianca. “Gli Stati Uniti – si legge – intraprenderanno azioni per ritenere la Bielorussia responsabile per aver consentito l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin, per indebolire il settore della difesa russo e la sua potenza militare negli anni a venire, per prendere di mira le più importanti fonti di ricchezza della Russia e bandire le compagnie aeree russe dallo spazio aereo statunitense”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata