Roma, 2 mar. (LaPresse) – “In merito alle notizie pubblicate da alcune testate giornalistiche riguardanti il decreto sugli aiuti militari da inviare in Ucraina, si ribadisce che il contenuto dello stesso è stato secretato per ovvi motivi di riservatezza, trattandosi di materiale sensibile. Ogni ipotesi pubblicata, dunque, è da considerarsi basata su valutazioni prive di qualsiasi riscontro ufficiale e oggettivo”. Lo riferisce il Ministero della Difesa. “Per quanto riguarda l’informazione ai competenti organi del Parlamento, si ribadisce altresì che oggi il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso di un’audizione durata quasi 3 ore, ha informato e aggiornato il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR) in relazione al conflitto in corso in Ucraina”, aggiunge la nota.

