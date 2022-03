2 mar. (LaPresse) – L’ex presidente ucraino filorusso Viktor Yanukovich, deposto a seguito delle proteste di piazza Maidan nel 2014, si trova attualmente a Minsk, in Bielorussia. Secondo la tetata online Ukrainska Pravda, che cita una fonte dell’intelligence di Kiev, il Cremlino sta preparando per un’operazione speciale per reinsediarlo.

SEGUI LA DIRETTA – ULTIMA ORA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata