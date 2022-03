Torino, 2 mar. (LaPresse) – La città portuale di Mariupol, nel sud-est dell’Ucraina, rimane sotto il controllo ucraino, stando a questa mattina. Lo riferisce il consiglio comunale della città precisando nelle strade continuano i combattimenti, con Mosca che bombarda condomini residenziali, ospedali e rifugi per gli sfollati. In precedenza, il sindaco, Vadym Boichenko, aveva riferito di “intensi bombardamenti” in corso sulla città da ieri sera. Nel frattempo, l’intelligence della difesa britannica ha fatto sapere che “l’artiglieria pesante russa e gli attacchi aerei continuano a prendere di mira aree edificate nelle ultime 24 ore”, anche a Mariupol.

