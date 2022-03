Capurso (Bari), 2 mar. (LaPresse) – “Negli ultimi giorni tutti gli studenti dell’accademia sono andati via. Hanno fatto le valigie e hanno salvato la pelle. Lui non ha voluto e lo racconto per far capire quanto sia grande la sua passione per la danza”, sottolinea. “Ora mi auguro che tutta questa bruttura non modifichi la sua passione. Raccontare la guerra ai genitori, quando sono i nonni a farlo ai nipoti, non √® bello” va avanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata