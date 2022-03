Capurso (Bari), 2 mar. (LaPresse) – “Per organizzare l’evacuazione, ieri sera sono stati mandati dei messaggi. Me lo ha raccontato mio figlio al telefono dicendo che era stato contattato dall’ambasciata. Gli hanno detto di restare sveglio”. Così a LaPresse Fausta Policarpo, la mamma del ballerino 19enne Giordano Signorile, originario di Capurso (Bari), rimasto bloccato a Kiev dove si era trasferito a 14 anni per frequentare l’accademia di danza. Il ragazzo, assieme ad altri italiani, dalla tarda mattinata di oggi è in viaggio per Odessa per poi raggiungere la Moldavia e da qui tornare in Italia.

