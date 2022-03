Roma, 2 mar. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha riferito su Twitter di aver sentito la sua omologa britannica Liz Truss e di aver coordinato con lei “nuove sanzioni alla Russia per la sua barbara aggressione contro l’Ucraina, nonch√© misure per chiudere eventuali scappatoie e non lasciarea Mosca alcuna possibilit√† di aggirare le sanzioni attuali e future”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata