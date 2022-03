Roma, 2 mar. (LaPresse) – Chiamata “produttiva” con il segretario di Stato Usa Antony Blinken “su ulteriori sanzioni alla Russia fino a quando non interromperà la guerra contro l’Ucraina e ritirerà le sue forze”. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. I due capi della diplomazia hanno discusso, secondo Kuleba, di “sforzi coordinati per prevenire l’evasione delle sanzioni”. “L’Ucraina ha bisogno di ulteriori consegne di armi, soprattutto per la nostra aviazione, ora”, ha aggiunto il ministro.

