Roma, 2 mar. (LaPresse) – “Combattenti volontari provenienti da 16 Paesi del mondo stanno arrivando in Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri dell’Ucraina Dmytro Kuleba. “Abbiamo mobilitato una coalizione internazionale contro la guerra, che coinvolge già almeno 86 stati e 15 organizzazioni internazionali. 19 paesi stanno dando armi all’Ucraina, molti di loro lo stanno facendo per la prima volta nella loro storia; 10 paesi ci stanno fornendo assistenza macrofinanziaria, 22 aiuti umanitari, e volontari provenienti da 16 paesi del mondo stanno già arrivando in Ucraina. Il loro numero totale ha già superato quota mille e le domande continuano ad arrivare”, ha detto Kuleba in un briefing con la stampa, secondo quanto riporta Interfax.

